Zee OdishaOdisha StateLok Seva Bhavan: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଏସି ପାର୍ଟ ଚୋରି କରି ୨ଜଣ ଗିରଫ...ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରୁଥିଲେ ଚୋରି

Lok Seva Bhavan: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଏସି ପାର୍ଟ ଚୋରି କରି ୨ଜଣ ଗିରଫ...ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରୁଥିଲେ ଚୋରି

Lok Seva Bhavan: ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଚୋରି ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:14 PM IST

Lok Seva Bhavan: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଏସି ପାର୍ଟ ଚୋରି କରି ୨ଜଣ ଗିରଫ...ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରୁଥିଲେ ଚୋରି

Lok Seva Bhavan: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (ଏସି) କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ ତମ୍ବା ପାଇପ୍ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତମାଣ୍ଡୋର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ (୨୫) ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଚନ୍ଦନ ପଲାଇ (୨୭) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ପାର୍ଟସ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଉପସଚିବଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ, ତଳ ମହଲା, ଉପସଚିବଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସ୍ଥାପିତ ସାତଟି ଏସି ୟୁନିଟ୍‌ର କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ ତମ୍ବା ପାଇପ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଚୋରି ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଚିବାଳୟର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Also Read: School College Holiday: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ...ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲା

Also Read: Navpancham Drishti: ମଙ୍ଗଳ-ଯମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lok Seva Bhavan
Lok Seva Bhavan: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଏସି ପାର୍ଟ ଚୋରି କରି ୨ଜଣ ଗିରଫ...ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରୁଥିଲେ
odisha weather
Odisha Weather: କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...
School College Holiday
School College Holiday: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ନକ୍ସଲ ନିପାତ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ରା
Odisha news
Odisha News: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି