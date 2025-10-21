Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969834
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ପଙ୍କପାଳ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ପଙ୍କପାଳ ମା ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:14 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ପଙ୍କପାଳ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ପଙ୍କପାଳ ମା ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 

ମାତ୍ର ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କେହି ଦୂର୍ବୃତ୍ତ ମାଆ ଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସାଗର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ମନୋଜ ପରିଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ଦିର ରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କଂସା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜେନେଟର ମେସିନ୍ ଓ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସଡିପିଓ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ,ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ୨ ଗ୍ରାହକ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
top 10 news today
Top 10 News: ଦୀପାବଳିରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଶ, ଅଭିନେତା ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
Bollywood news
Asrani Death: ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଖଦ ଖବର, ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତା ଅସରାନି
Odia News
ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଜନା, IED ନଷ୍ଟ କଲେ ଯବାନ