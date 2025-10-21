Odisha News: ପଙ୍କପାଳ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ପଙ୍କପାଳ ମା ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କେହି ଦୂର୍ବୃତ୍ତ ମାଆ ଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସାଗର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ମନୋଜ ପରିଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ଦିର ରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କଂସା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜେନେଟର ମେସିନ୍ ଓ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସଡିପିଓ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।