ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ ଉଡ଼ିଲା ଛପର

Zee OdishaOdisha State

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 07:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ଝଡ ତୋଫାନ କାରଣରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟିଣ ଛପର ଉଡିଯାଇଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ବଣାଇରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । କାଲିଠୁ ବଣାଇ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ନ ଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୂରା ଠପ୍‌ ହୋଇପଡିଛି ।

