Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:50 PM IST

Street dog counting: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣା ହେବେ ବୁଲା କୁକୁର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣା ହେବେ।  ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣାହେବେ। ଆସନ୍ତା ୧୭ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 67ଟି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ ଜୋନ୍, ଓ୍ୱାର୍ଡ ଓ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଟିମ୍  ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 
 
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୧ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୋର ୫ଟାରୁ ସକାଳ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା ଚାଲିବ। ଦକ୍ଷ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସ୍ଏମଟିଏ, ଡିଇଓ, ସିଓ, ଓ୍ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବେ। ଏକ କାଳୀନ 410ଟି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୁକୁର ଗଣନା ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 
 
ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଆଜିର ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଏନ୍. ଗଣେଶ ବାବୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦେବୀପ୍ରସାଦ କୁଣ୍ଡ୍ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବିସି ଉପାୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମୀରେଖ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ପଶୁଡାକ୍ତରମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ।
 
କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବେକ୍ଷଣ: ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର  ଘନତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମର କୁକୁର ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟା ମେୟର ଓ କମିଶନର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।  
 
        ଏହି କୁକୁର ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ ହେଉଛି-
କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ହ୍ରାସ କରିବା
ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ (ଯଥା-ରାବିସ୍, ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍) ରୋକିବା
ଭୁକିବା 
ପିଛା କରିବାବା ପଛରେ ଗୋଡାଇବା 
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ
ବି. ଏମ୍. ସି. ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା।
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବା ।
ମଣିଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବା । 
ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ।
ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ।
Priyambada Rana

