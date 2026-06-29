Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପୋଲିସର ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ’; ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପୋଲିସର ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ’; ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ମାମଲା ନଂ-୧୬୩, ତା. ୨୮.୦୬.୨୦୨୬, ଧାରା ୨୦(ବି)(ii)(ସି)/୨୫/୨୯ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୨.୫୭୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଲପୁର ଥାନା ଉଚ୍ଛବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମୋହନ ସାହୁ (୪୩)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 29, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:41 PM IST
ପୋଲିସର ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ’; ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା: ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ
Odia News1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
iPhone2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
CHSE3 hrs ago