Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍‌ କ୍ୟାନସଲ୍‌ ହେବ

ଏହି ଗାଡ଼ି ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ନପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଭାଗ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:02 AM IST
ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍‌ କ୍ୟାନସଲ୍‌ ହେବ
Image Credit: କେବଳ ପରମିଟ ନୁହେଁ, ଗାଡିର RCକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Paneer Seized: କଟକରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ
2
3
4
5