ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍‌ କ୍ୟାନସଲ୍‌ ହେବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଅନଲାଇନ ଚାଳକଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ । ୪୦୦ ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ କରି ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
କେବଳ ପରମିଟ ନୁହେଁ, ଗାଡିର RCକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ । ଏହି ଗାଡ଼ି ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ନପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଭାଗ । ଅନୁମତି ମିଳିଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଅନଲାଇନ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ପୋଲିସଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆମ ବସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।