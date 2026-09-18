Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ପୁରୀରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା?

Odisha News: ପୁରୀରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା?

Odisha News: ପୁରୀରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ +୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ନନ୍ଦିନୀ ବାଗ (୨୦)।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 18, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:55 AM IST
Odisha News: ପୁରୀରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପ
2
3
4
5