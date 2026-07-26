Odisha News: ଉମରକୋଟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଉମରକୋଟ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ଗଛରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ବାଟିବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରଣୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ୫୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ-ବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଭୀର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଦିବାସୀ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।