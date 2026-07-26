Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଉମରକୋଟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ଉମରକୋଟ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ଗଛରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ବାଟିବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରଣୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:55 PM IST
Odisha News: ଉମରକୋଟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
school holiday51 min ago
2
Kargil Vijay Diwas 20263 hrs ago
3
Adhara Pana Ritual 20269:14 AM IST
4
Hardik Pandya8:41 AM IST
5
Archita Sarangi6:12 AM IST