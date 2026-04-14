Odisha News:ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ

Odisha News: ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ହଷ୍ଟେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ କକାବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ। ସେପଟେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ବେଶ୍ରାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପାଲି ବେଶ୍ରା।
Trending Photos
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ୧୪୬ ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ରୂପାଲିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF) ରୁ ₹୩ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।