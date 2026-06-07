Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବୁର୍ଲାରେ ଅଘଟଣ, ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡିଗଲେ ଛାତ୍ର

ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ଗଭୀରତା ଯୋଗୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 07, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:00 PM IST
ବୁର୍ଲାରେ ଅଘଟଣ, ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡିଗଲେ ଛାତ୍ର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବୁର୍ଲାରେ ଅଘଟଣ, ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡିଗଲେ ଛାତ୍ର
Odia News2 min ago
2
Free UPSC Coaching34 min ago
3
Odia News43 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
adarsh school1 hr ago