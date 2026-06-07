ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠର ହଜାର ପାୱାର ଚେନାଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୁଡି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ବସ୍ତିକ ପାଢ଼ୀ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସ୍ବସ୍ତିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଖରା ଛୁଟି ହେବାରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ସହଯୋଗନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିବା ନିଜ ଟିଉସନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାଓ୍ବାର ଚ୍ୟାନେଲ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅଠରହଜାରକୁ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଓ୍ବାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ଗଭୀରତା ଯୋଗୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ବସ୍ତିକଙ୍କ ବାପା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଏସଡିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସହଯୋଗ ନଗର ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।