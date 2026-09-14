/Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ...

Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାର (ଲାବୋରୋଟୋରୀ), ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହଷ୍ଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଫେସର,ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରର୍ଟ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ ସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Physics) ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ପରୀକ୍ଷାଗାର ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛଲତା ଓ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି (Vice-Chancellor) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି