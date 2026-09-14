Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ...

Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ...

Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାର (ଲାବୋରୋଟୋରୀ), ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:59 PM IST
Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Orangutan: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର
2
3
4
5