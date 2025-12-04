Utkal Sangeet Mahavidyalaya: ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

Utkal Sangeet Mahavidyalaya: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଲ ନିକଟରେ ଡ୍ରାମା ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୌନ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଯଥାରେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ କଥା ମାନିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ବା ଗ୍ରେଡ୍ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କରିଥିଲେ।