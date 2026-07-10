Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଫକିର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା

Odisha News: ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:45 AM IST
Odisha News: ଫକିର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଝାରପଡା ଜେଲରେ ମାଡୁଛି HIV, ଆଉ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ
Odisha news36 min ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
top 10 news todayJul 09