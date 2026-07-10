Odisha News: ଫକିର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା

Odisha News: ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରିବର୍ଷିଆ ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଛାତ୍ରମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉପ-କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଉପ-କୁଳପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପ-କୁଳପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।