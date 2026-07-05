୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: ଉଲୁଣ୍ଡା ନିମ୍ନା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମାଛ ଚାଷ ସବସିଡି ପାଇଁ SHG ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜିପି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସବସିଡି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜି.ପି. ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲିଜ୍ ନେଇଛି।
ପ୍ରଥମେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଲୋଚନା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା (ଅଭିଯୋଗକାରୀ) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପରେ DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ମାମଲା ନଂ. ୧୦ ତାରିଖ ୦୪.୦୬.୨୦୨୬ ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ। (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।