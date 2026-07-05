Add Zee Business As A Preferred Source
App

୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ପ୍ରଥମେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:43 PM IST
୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ ! ଗୋ ମାଫିଆକୁ ସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ
crime news39 min ago
2
weather update1 hr ago
3
Bollywood2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Global Passport Index 20263 hrs ago