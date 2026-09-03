Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ

Flood: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ବନ୍ୟା। ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଉଛୁଳିବାରୁ ବାଲେଶ୍ଵରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଥରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜନ ଜୀବନ ବେଶ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନୁହେଁ,ବୈତରଣୀ ଓ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ,ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ତରପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଡୋଭାବିଲ ଠାରେ କାଣୀନଦୀ ବନ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଦେଇ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁରେ ପଶିଛି । ଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ୨୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଉପରମୁଣ୍ଡ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ୧୧.୫୯ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜାମଶୋଳାଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୪୯.୧୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ୫୧.୭୪ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲୋକେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସଆରସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୯ଟି ବୋଟ୍ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି।