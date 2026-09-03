Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ

Flood: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ବନ୍ୟା। ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଉଛୁଳିବାରୁ ବାଲେଶ୍ଵରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଥରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:39 AM IST
Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ନୂଆ ତୈଳ ଦର ଜାରି,କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍!
2
3
4
5