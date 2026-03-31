Subhadra Yojana 2026: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ,ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ?

Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ।
Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। କାହିଁକିନା ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବ। ସରକାର ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଡି଼ ହେବେ ନୂଆ ଯୁବତୀ।
ଏମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ:
ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୧ ଏ-ପ୍ରିଲ୍ ସୁଧା ୨୧ ବର୍ଷରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି । କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆମ ସେବା ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗୁଡିକ (CDPO) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ମିଳିବ। ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଶୁକ୍ଲରେ ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ଫର୍ମ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୧୦ ହଜର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା ପୁଣି ୨ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେପଟେ, ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେନେଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ୨୮,୨୦୨୬ (ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା)ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତେବେ, ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବ।