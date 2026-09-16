Odisha Govt Rangoli Competition: ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସବ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ୩୩୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ମେ' ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇ ନୂଆ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ୨୧ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ମୋଟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଦିଆଯିବ। ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ୧୦,୧୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି।