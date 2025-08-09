Subhadra Yojana: ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୩ୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Subhadra Yojana 3rd Installment: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୩ୟ କିସ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଁଏ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମାନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ଦେଉଛି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ରାଶି ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୩୯ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଶି ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୫ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ୨.୩୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ମିଶନକୁ ଜାରି ରଖିଛି।