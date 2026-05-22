ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Ballistic Missile Agni-1: ଏହାର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଭାରତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR) ରୁ କରାଯାଇଥିଲା।
Trending Photos
Ballistic Missile Agni-1: ଏହାର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଭାରତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା; ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରଣନୈତିକ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, 'ଅଗ୍ନି-୧', ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘାତକ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା।
Short Range Ballistic Missile ‘Agni-1’ was successfully test-launched from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on May 22, 2026. Conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, the launch validated all operational and technical parameters, reaffirming the…
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 22, 2026
୫୦୦ ରୁ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୫୦୦ ରୁ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର। ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ, ଏହାକୁ ୧୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସହଜରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାତଟି ମହାଦେଶକୁ କଭର କରିପାରିବ।
Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଏକାଥରେ ଖସିଲା ଏତିକି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...
Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୫ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବଡ ଲାଭ