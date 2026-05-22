Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3226091
Zee OdishaOdisha Stateଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Ballistic Missile Agni-1: ଏହାର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରି, ଭାରତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR) ରୁ କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Ballistic Missile Agni-1: ଏହାର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରି, ଭାରତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା; ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲା। 

ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରଣନୈତିକ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, 'ଅଗ୍ନି-୧', ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘାତକ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା।

୫୦୦ ରୁ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୫୦୦ ରୁ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର। ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ, ଏହାକୁ ୧୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସହଜରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାତଟି ମହାଦେଶକୁ କଭର କରିପାରିବ।

Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଏକାଥରେ ଖସିଲା ଏତିକି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...

Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୫ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବଡ ଲାଭ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ITBP
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ITBP ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ
Odisha news
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
crime news
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ
Odisha news
Odisha News: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମୃତ; ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Mamata Yojana
Mamata Yojna: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ 'ମମତା ଯୋଜନା', ମାଆ ଓ ଶିଶୁ...