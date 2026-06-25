Sujata Karthikeyan:ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ

Sujata Karthikeyan: ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବିଜେଡି଼ରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ହେଲେ,କିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କହିବା ନବୀନ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫,ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ନବୀନ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରୁଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ସେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦବୀରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଭି. କେ. ପାଣ୍ତିଆନ୍ , ଯିଏକି ୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ୨୦୨୩ରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତା ହରାଇଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପରାଜୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବିବାଦୀୟ ରହିଛି, ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୁଜାତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବେଶକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଜାତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ, ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳର ସାଂଗଠନିକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ କରିବ। ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁଜାତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ।