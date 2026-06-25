Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sujata Karthikeyan:ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ

Sujata Karthikeyan: ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:44 AM IST
Sujata Karthikeyan:ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today57 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
puri news2 hrs ago
4
Ex MLA Bijay Shankar Wedding2 hrs ago
5
June 25Th India WeatherJun 24