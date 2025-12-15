ଟ୍ରେଡ ମିଲରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡି ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ କଲେ ରାଉରକେଲା ପୁଅ ସୁମିତ

ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ସୁମିତ୍ ସିଂ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁମିତ୍ ପାଖାପାଖି ୨ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୌଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେଡ ମିଲରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମିତ୍ ସିଂ । ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ସୁମିତ୍ ସିଂ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁମିତ୍ ପାଖାପାଖି ୨ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୌଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିକ ସେଣ୍ଟର୍ ଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ ସୁମିତ୍ । ସବୁ କିଛିର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ପରେ ସୁମିତଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ।
