ଟ୍ରେଡ ମିଲରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡି ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ କଲେ ରାଉରକେଲା ପୁଅ ସୁମିତ

ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ସୁମିତ୍ ସିଂ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁମିତ୍ ପାଖାପାଖି ୨ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୌଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:50 PM IST

ଟ୍ରେଡ ମିଲରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡି ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ କଲେ ରାଉରକେଲା ପୁଅ ସୁମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେଡ ମିଲରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମିତ୍ ସିଂ । ରାଉରକେଲାର ଯୁବକ ସୁମିତ୍ ସିଂ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁମିତ୍ ପାଖାପାଖି ୨ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୌଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିକ ସେଣ୍ଟର୍ ଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ ସୁମିତ୍ । ସବୁ କିଛିର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ପରେ ସୁମିତଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ।

