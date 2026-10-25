/Vigilance:ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFO ଅଫିସର ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ, ୨.୬୦ କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗରେ...

Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନାବେଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଡିଏଫଓଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନୂଆପଡ଼ାର ସୁନାବେଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ-ଇନଚାର୍ଜ ବାବୁଲୁ ସୁନାଙ୍କୁ MACP/RACP ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ତିଆରି କରି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି।ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ପଳାତକ ଥିବା ସୁନାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ମଡିଫାଏଡ୍ ଆସୁର୍ଡ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ (MACP) ଏବଂ ରିଭାଇଜଡ୍ ଆସୁର୍ଡ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ (RACP) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଥ୍ୟା ବକେୟା ବିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ସୁନାବେଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ,ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଲିଆତି ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ - ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଦୁଇ ନିକଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମେତ - ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ବୈଧ ଅଧିକାର ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ସାମୟିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ମାସିକ ଦରମା ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ଭାବରେ ୧୦.୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ।
ମୋଟ ଉପରେ, ସେ ୨,୬୦,୨୧,୩୦୬ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ BNS ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।