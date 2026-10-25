Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance:ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFO ଅଫିସର ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ, ୨.୬୦ କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗରେ...

Vigilance:ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFO ଅଫିସର ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ, ୨.୬୦ କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗରେ...

Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନାବେଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଡିଏଫଓଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 25, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 12:33 PM IST
Vigilance:ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFO ଅଫିସର ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ, ୨.୬୦ କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା,ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦୀଙ୍କ
2
3
4
5