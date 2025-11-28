IAS Promotion: ୨ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି

Two Odisha Officials Promoted to IAS: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Two Odisha Officials Promoted to IAS: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସର ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସର ସ୍ମିତା ପାଣିଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମ, ୧୯୫୪ର ନିୟମ ୮(୨) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମ, ୧୯୯୭ର ନିୟମ ୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ପରୀକ୍ଷଣ) ନିୟମ, ୧୯୫୪ର ନିୟମ ୩ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ନିୟମାବଳୀ ୩ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୪ ର ଚୟନ ତାଲିକା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ IAS (କ୍ୟାଡର) ନିୟମ, 1954 ର ନିୟମ 5(1) ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରୁଛନ୍ତି।"