Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମଳ।୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲାଠିକଟା ଅଫିସ୍‌ରୁ ରାଉରକେଲା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ । କାର୍‌ ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:17 PM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର
Image Credit: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Debi Mishra Car Accident:ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଘଟଣାସ
2
3
4
5