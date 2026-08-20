Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମଳ।୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲାଠିକଟା ଅଫିସ୍ରୁ ରାଉରକେଲା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । କାର୍ ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଏ-କ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉର୍ମାଲଙ୍କୁ ଲାଠିକଟାର ରାଜାବସା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଅଫିସ ଗାଡ଼ି, ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉର୍ମାଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନଗଦର ଉତ୍ସକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ,ସ୍କୋର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସମଗ୍ର ପରିମାଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଟକାଇବା ପରେ,ଏକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଉର୍ମାଲଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।