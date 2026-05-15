Odisha News: କୁରାଲୋଇରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସହାୟତା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 15, 2026, 04:45 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁରାଲୋଇରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ। ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଧାର କରି କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଜାରୀ, କୁରାଲୋଇ, ପିପିଲିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ନଂ ୧୭ ରେ ୩୦ ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତିଶୀଳତା, ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତୀକରଣ, ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯତ୍ନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଉପରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ତାହାର ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି।

ଏହି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କୁରାଲୋଇ ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା।

କୁରାଲୋଇ ଗାଁର ୫୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବାସିନ୍ଦା ମାର୍ଥା ପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ହୁଇଲଚେୟାର ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ଏହି ସମର୍ଥନ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିବିଧିକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଅଧିକ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। "

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ବାରତାପ୍ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଭୂମିସୁତା ଖରସେଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି। ଶ୍ରବଣ ସହାୟକ ସହାୟତା ସହିତ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପାଠପଢା ସହିତ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛି। "

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।

