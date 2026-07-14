Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Dara Singh: ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ!

Dara Singh: ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ!

ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପାରିସ ଓ ସ୍ଥିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ନମିଳେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ବୋଲି ଏ.ପି. ସିଂ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:29 PM IST
Dara Singh: ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏବର୍ଷ ରିଆଡମିଶନ SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News2 hrs ago
2
Nanda Kishore Goenka3 hrs ago
3
Nand Kishore Goenka3 hrs ago
4
Ind vs Eng4:56 AM IST
5
top 10 news today4:31 AM IST