/Dara Singh: ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ!

Dara Singh: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏ.ପି. ସିଂ।
ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପାରିସ ଓ ସ୍ଥିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ନମିଳେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ବୋଲି ଏ.ପି. ସିଂ କହିଛନ୍ତି।
ଦାରା ସିଂ ପ୍ରାୟ ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି କାରାଗାରରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ୧୯୯୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁରରେ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଓ ଟିମୋଥି ଏକ ଭ୍ୟାନରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସିବିଆଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିବିଆଇ ଅଦାଲତ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରହିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ କାରାବାସ ପରେ ଭଲ ଆଚରଣକୁ ଆଧାର କରି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଦଲିଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ।