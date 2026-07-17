Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍‌ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ

ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST
'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍‌ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ୍ ରେ ଆସିଛି...
Odisha news21 min ago
2
Rath Yatra 20261 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
School closed3 hrs ago
5
top 10 news today4:25 AM IST