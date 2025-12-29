POVS: ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପିଓଭିଏସ ସଭାପତି ଭାବେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ

Advertisement
POVS: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଡାଏସ୍ପୋରା ସଂଗଠନ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି (POVS)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ଓ ପଦାଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ IIT ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ IRD କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ସମ୍ମାନନୀୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ, NCERT (ବାହ୍ୟ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର)ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ଡା. ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଧାନ(ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ), ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି(ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ), ଡ. ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଙ୍କୁ ପୁନଃ ସର୍ବସମ୍ମତି ଭାବେ ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି।

ନବନିର୍ବାଚିତ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଆଇ.ପି.ଏସ. ଡ. ସଞ୍ଜୀବ ପାଟଯୋଶୀ, ଡ. ଧିରଜ୍ ସିଂହ, ପ୍ରବୋଧ ସ୍ୱାଇଁ, ଡ. ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ରୀତା ପାତ୍ର, ଡ. ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ସମେତ Vision Odisha 2026ରେ ସମିତିର ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ start-up ଓ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ସହ ଜନ୍ମଭୂମି - କର୍ମଭୂମି ନାମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ରେ ସହଭାଗୀ କରିବା ପରି ବିଷୟ ପ୍ରମୁଖ ।

