Rourkela Plane Crash: ରାଉରକେଲା ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସରେ ଜଣେ ମୃତ

ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍‌ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:33 PM IST

Rourkela Plane Crash: ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍‌ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଜଲ୍‌ଦା ନିକଟରେ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ୬ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମଧ୍ୟରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ରାଉରକେଲାର ଜଲଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ସଚିବ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସହାୟତା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିହ "ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଛି।" ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଏବଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ର ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି।

