Crime Branch: ଶରଣକୁଳ ନିଲମ୍ବିତ IIC ସୁଜିତ ଦାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Crime Branch: ଶରଣକୁଳ ନିଲମ୍ବିତ (IIC) ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ଦାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ଦାସ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ CAW ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ୍ ଦାଶ। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ CAW (ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ) ଶାଖାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ସୁଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଶରଣକୁଳ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏସପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ସୁଜିତଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ କଟକର ଆଇଜି (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ)ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।