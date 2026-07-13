Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Crime News: ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ! ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମିଳିଲା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ

Crime News: ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ! ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମିଳିଲା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:29 PM IST
Crime News: ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ! ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମିଳିଲା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର, ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ!
Koida Former Ranger1 hr ago
2
Ethanol Blending India1 hr ago
3
India vs England odi3 hrs ago
4
Nand Kishore Goenka3 hrs ago
5
Essel Group8:53 AM IST