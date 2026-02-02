Advertisement
Swetaganga: ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ

ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରୁଫ ଟଫ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।କେବଳ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାଲିସାହି ଦେଇ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ ହେବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:16 PM IST

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ ଟା ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।ବ୍ଲିଚିଁ ପାଉଡର,ଚୂନ ଓ ଫିତିକିରି ପକାଯାଇ ପାଣି ସଫା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଆବର୍ଜନା, ଶିଉଳି ସଫା କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସ୍ନାନ ସହ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 

ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାବତ ନିଯୋଗର ସଂପାଦକ ବିପିନ ପତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାଏ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରୁଫ ଟଫ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।କେବଳ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୱେତତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାଲିସାହି ଦେଇ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ ହେବ।

ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ।କଣ ରହିଛି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ।ବନାରସରେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଅଛି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି।ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆଉ ମଣିଷର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହି। ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ପବିତ୍ର ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବାର ଅନେକ ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ସେପଟେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାରକେଡ ରିହରସଲ କରାଯିବ। ୪ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାର ସୈନ୍ଦର୍ଯକରଣ,ଆଲୋକିକରଣ ଆଦି କରାଯାଇଛି। କାକୁଡିଖାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ  ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଇଛି। 

ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚର୍ଯ୍ଯା କକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତର ଶୋଧ କରାଯିବ। କେଉଁ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରହିବେ ଓ କେଉଁ ଅଧିକୃତ ଅତିଥି ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 

