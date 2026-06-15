Add Zee Business As A Preferred Source
App

Raja Utsav: ବୁଢ଼ୀମା' ତୋଟାରେ ରଜର ମାହୋଲ; ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ଦୋଳି

Raja Utsav: ପୁରୀରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମାହୋଲ ବେଶ ନିଆରା। ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ରଜର ଗନ୍ଧ ଧିରେ ଧିରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଓ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ଯ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିବା ଦୋଳି କିଭଳି ଦେଉଛି ରଜର ସ୍ପର୍ଶ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:48 PM IST
Raja Utsav: ବୁଢ଼ୀମା' ତୋଟାରେ ରଜର ମାହୋଲ; ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ଦୋଳି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nursing Officer Job: ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
OSSSC Nursing Officer Recruitment 202619 min ago
2
Sanchita Ugale34 min ago
3
cm mohan charan majhi1 hr ago
4
patnagarh1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago