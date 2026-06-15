Raja Utsav: ବୁଢ଼ୀମା' ତୋଟାରେ ରଜର ମାହୋଲ; ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ଦୋଳି

Raja Utsav: ପୁରୀରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମାହୋଲ ବେଶ ନିଆରା। ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ରଜର ଗନ୍ଧ ଧିରେ ଧିରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଓ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ଯ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିବା ଦୋଳି କିଭଳି ଦେଉଛି ରଜର ସ୍ପର୍ଶ।
ଧିରେ ଧିରେ ସମାଜରୁ ହଜିଯାଉଛି ରଜ ଉତ୍ସବର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଖାଇ ଦୋଳି, ଚରଖ ଦୋଳି , ଡଙ୍ଗାଦୋଳି , ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଭଳି ଅନେକ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବୁଢ଼ିମା ତୋଟାରେ ଚାଲିଥିବା ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମାହୋଲ। କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଦୋଳି। ଏହି ଦୋଳିର ମଜା ନେବାପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ ଜମାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୋଳି ନୁହଁ ଛୋଟଛୋଟ ଦୋଳି ପାଇଁ ଗହଳି ଲାଗିଛି।
ତେବେ ଏଭଳି ଆଧୁନିକିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ,,ରଜ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ, ଗୀତ, ଝୋଟି, ମେହେନ୍ଦି ଆସର ଜମିଛି। ଯୁବତୀ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ରଜ ଉତ୍ସବ ନରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଝୋଟି ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରତି ଯୋଗି ତା ହୋଇଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହି ବୁଢ଼ି ମା’ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ, ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା, ପୁଚି ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟା ୟାର ଏବଂ କୁଇଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ ୪୦ଟି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୋଳିରେ ଯୁବତୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମା'ତୋଟା ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ପିଠାପଣା ଓ ପାନର ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ଯ ପଡ଼ିଛି।
ସେହିଭଳି ଜାଇଗଡ ଜାଗା ପରିସରରେ ୨୪ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି କଲ୍ଚରାଲ ଏକାଡେମୀ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ତପୋବ ପୋବନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି’ ଶୀର୍ଷକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତରେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ହେଲେ ଏହି ପର୍ବରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ଯର ଛାପ ଚଢିଗଲାଣି।