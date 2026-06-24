Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀୟା ସିନେମା ହଲ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଆତଙ୍କରାଜ। ଶ୍ରୀୟା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:53 AM IST
Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁପଚୁପ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 23
2
Maa Samaleswari TempleJun 23
3
Odia NewsJun 23
4
Odia NewsJun 23
5
Puri Rath YatraJun 23