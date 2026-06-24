Bhubaneswar Crime News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀୟା ସିନେମା ହଲ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଆତଙ୍କରାଜ। ଶ୍ରୀୟା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀୟା ଛକରେ ଜଣେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ୪ରୁ ୫ଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବଚସା ହେବାରୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦୋକାନୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ।
ଏହା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୋମୋ, ଚାଟ୍ ଓ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।
Also Read: FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ