Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଟ୍ରାଜେଡି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୃତଦେହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଟ୍ରାଜେଡି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୃତଦେହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ସି ଫୁଡ୍‌ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ଯୋଗୁ ୭ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥି୍ଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:27 PM IST
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଟ୍ରାଜେଡି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୃତଦେହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ
FIFA 202641 min ago
2
Padma awards1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Ethanol Blending India2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago