Vigilance Raid: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ଜେଲ୍ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ

ଫୁଲବାଣୀର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୪ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:26 PM IST

ବୌଦ୍ଧ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଲିଆ UGHS ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲିକ । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାମରେ ।

ବୁଢିବାଲାଣ୍ଡାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନକରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଇପିସି ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(c)(d) ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮/୪୦୯/୧୨୦ବି ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଫୁଲବାଣୀର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୪ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସଜା କାଟିବା ପାଇଁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଲିଆ ୟୁଜିଏଚଏସର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଜା କାଟିବା ପରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ।

