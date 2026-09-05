Add Zee Business As A Preferred Source
App

Teachers Day: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Teachers Day: ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଚାରର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ସହିତ ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:49 PM IST
Teachers Day: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Property Rules: ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ବିବାହିତ ଝିଅ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ
2
3
4
5