Nuapada By-Election: ୭ ନଭେମ୍ବରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର

Nuapada By-Election: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ.ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ଅନୁଯାୟୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାର ସାଲେଭଟା ଗସ୍ତ କରିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୪୦ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ମଲ୍ଲୁ ଭାଟି ବିକ୍ରମାର୍କ, ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ ୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ।
ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କୋମନା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏହାର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟୁନ ୫୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି।
ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡାରେ ଗୋଟିଏ ଜୋନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ସାମଗ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।