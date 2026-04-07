Odisha News: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ସହ କୁକର୍ମ କରି ଯୁବକ ଫେରାର୍, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା

Odisha News: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା କୁ ୪ମାସ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଜଣେ ସଂଖ୍ଯାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାର ଯୁବକ। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବାପରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Odisha News: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା କୁ ୪ମାସ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଜଣେ ସଂଖ୍ଯାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାର ଯୁବକ। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବାପରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ଯକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରୀତ ହୋଇ ଗାଁ ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ଯଲଘୁ ସମ୍ରଦାୟର ଧର୍ମପିଠ ଠାରେ ବ୍ଯାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ମୁର୍ଗାଗୋଠ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବରପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି, ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡପିଓ , ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଆସି ପହଁଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ତଳେ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ନାଳକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇନଥିଲେ ପିଡିତା। ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେହିଠାରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା।