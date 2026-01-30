Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3091291
Zee OdishaOdisha StateKotia Dispute: ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ ନେଇ ପୁଣି କୋଟିଆରେ ତେଜିଲା ସୀମା ବିବାଦ

Kotia Dispute: ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ ନେଇ ପୁଣି କୋଟିଆରେ ତେଜିଲା ସୀମା ବିବାଦ

Kotia Dispute: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତି ସକ୍ରିୟତାର ସହ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ କରିବା ସହ ଇ-କେୱାଇସି (e-KYC) ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:17 AM IST

Trending Photos

Kotia Dispute
Kotia Dispute

କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତି ସକ୍ରିୟତାର ସହ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ କରିବା ସହ ଇ-କେୱାଇସି (e-KYC) ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆର ଉପରସେମ୍ବି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି।

ପ୍ରଶାସନର ସଫେଇ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସର୍ଭେ ନକରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଝୁଙ୍କ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ବିଦ୍ୟୁତ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ଏହି ବିବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୋଟିଆର ୩୦ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆର ୧୨ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମମୁଖିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Kotia border dispute
ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ ନେଇ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ସୀମା ବିବାଦ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today:ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ରାଜ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ସହିଦ ଦିବସରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଭାରତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ! ବଢୁଛି
Today Horoscope
Today Horoscope: ଆଜି ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ