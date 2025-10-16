Advertisement
Odisha News: ଏଥର ଦୀପାବଳୀରେ ଟେରାକୋଟା ଦୀପର ଚାହିଦା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ

Odisha News: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ। ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାରରେ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ମାଟିଦୀପ ଓ ମାଟି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚହିଦା କମି କମି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏ-ଗୁଡିକୁ ନୂଆ ରୁପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଲୁଣୁକୁଆ ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:09 PM IST

ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାସହ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କିଣୁଥିବାର କୁହନ୍ତି ଟେରାକୋଟା କାରୀଗର  । ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ । ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମହମବତୀ ଓ ତାପରେ ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ଆଲୋକ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା କମି ଯାଇଛି । 

ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିଦୀପ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ରୁପ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୁଣୁକୁଆ ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ପରିବାର । ପରିବାର ର ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏହି କାମରେ। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏହି ଟେରାକୋଟା କାମ। 

ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୪୦ ପ୍ରକାର ମାଟିର ଦୀପ ଯଥା ଗଣେଶଦୀପ, ଶଖିଦୀପ, ଓମ୍‌ଦୀପ, ଶଂଖଦୀପ, ଗଛଦୀପ, ଷ୍ଟାଦ୍ଦୀପ, ତ୍ରୀମୁଖି ଓ ପଂଚମୁଖି ଦୀପ ପରି ଭଳକି ଭଳି ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ନିକଟସୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। 

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଚଳିତଥର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୃତିକା ଷ୍ଟଲ ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟେରାକୋଟା କାରୀଗର ଦୀପ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଟେରାକୋଟା ର ଫଟୋଫ୍ରେମ୍ ,ବୁଦ୍ଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଏବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଏହିସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୀପର ବଜାରଚାହିଦା ଅଧିକ ହେବାସହ କାରିଗର ମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ।ଲୁଣୁକୁଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । 

ତେବେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କଳସ, କୁଅନନ୍ଦ ଓ ମାଟିଦୀପ ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରିକରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସି ଲୁଣୁକୁଆ ଗାଁରୁ ଟେରାକୋଟା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ବେକାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବୟଂ’ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠି ଗଠନ କରି ଏହିଭଳି ଦୀପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରିକରି ମାସିକ ୩ ରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । 

ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପ କିଣି ପ୍ରଦୁଷଣ ବିହିନ ଦୀପାବଳୀ ପାଳିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମାଟି ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜମିରୁ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ର ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ଟେରାକୋଟା କାରୀଗର ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟିର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନବଘନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ମହମବତୀ ଓ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍‌ କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କ ଜିବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାଟିର ସମସ୍ୟା ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

