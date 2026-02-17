Accident News: ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମୃତ...

Accident News: କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି଼ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ପଡି଼ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Accident News: କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି଼ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ପଡି଼ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲିଙ୍କ୍: https://www.youtube.com/shorts/MD-C41NtGI8
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ ପରିଡା ବୟସ ୫୦ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ପଙ୍କପାଳରେ ଥିବା କମଳା ଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ନିଜ ଘର ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ସାଇକେଲ ରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଲୋକମାନେ କଟକ ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି।