Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3112360
Zee OdishaOdisha StateAccident News: ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମୃତ...

Accident News: ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମୃତ...

Accident News: କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି଼ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ପଡି଼ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:44 AM IST

Trending Photos

Accident News: ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମୃତ...

Accident News: କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି଼ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ପଡି଼ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲିଙ୍କ୍: https://www.youtube.com/shorts/MD-C41NtGI8

ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ ପରିଡା ବୟସ ୫୦ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ପଙ୍କପାଳରେ ଥିବା କମଳା ଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ନିଜ ଘର ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ସାଇକେଲ ରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଲୋକମାନେ କଟକ ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Accident News
Accident News: ପଙ୍କପାଳ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମୃତ...
Vijay-Rashmika Weddingm
ଏହି ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର...
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦର..
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
tarique rahman
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାରିକ ରହମାନ, ଭାରତରୁ ଯିବେ ଏହି ନେତା...