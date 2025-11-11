Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2997682
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନ୍ ର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍, ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ୨୦୧୫ ରୁ ଗିରଫ୍ ହୋଇ...

Odisha News: ଅଲ-କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁଲ୍  ରେହେମାନର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:34 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନ୍ ର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍, ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ୨୦୧୫ ରୁ ଗିରଫ୍ ହୋଇ...

Odisha News: ଅଲ-କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁଲ୍  ରେହେମାନର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଛି। ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୧୫, ଡିସେମ୍ବରରୁ କଟକ-ସାଲେପୁର ପଶ୍ଚିମକଶ୍ଚ ଛକରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ଅବଦୁଲ୍ କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ସୁରଖା ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ୍ କୁ ।

ALSO READ: Abhijit Majumdar Health Update:କେମିତି ଅଛି ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା? ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା ବୁଲେଟିନ୍

ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ,ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଅଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।   ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରେହେମାନ୍ ସେଠାରେ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ବେଣ୍ଟେଡ୍ ଜାକିଉର ରେହେମାନ୍ ଓ ସାଜିଓକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଲକଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ମିଶି  ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା । ଏସବୁର ପ୍ରମାଣ ଏନଆଇଏ(NIA) ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରେହେମାନକୁ ରିମାଣ୍ତରେ ନେଇ ପଚାରଉଚରା କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଜ ଓ ଏନଆଇଏ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

nuapada bypoll
ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ: ଜଳଖିଆ ଦେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ବିଜେପି
Pitabas Panda Murder case
ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‍ପି
Odisha news
Odisha News: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ମାଣିକପୁର ଗାଁରେ ଶୋକରେ ଛାୟା
Actor Dharmendra
Dharmendra Death:ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ, ଝିଅ ଇଶା ଦେଲେ ସୂଚନା
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି