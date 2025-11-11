Odisha News: ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନ୍ ର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍, ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ୨୦୧୫ ରୁ ଗିରଫ୍ ହୋଇ...

Odisha News: ଅଲ-କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଛି।
Odisha News: ଅଲ-କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅବଦୁଲ୍ ରେହେମାନର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଛି। ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୧୫, ଡିସେମ୍ବରରୁ କଟକ-ସାଲେପୁର ପଶ୍ଚିମକଶ୍ଚ ଛକରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ଅବଦୁଲ୍ କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ସୁରଖା ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ୍ କୁ ।
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ,ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଅଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରେହେମାନ୍ ସେଠାରେ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ବେଣ୍ଟେଡ୍ ଜାକିଉର ରେହେମାନ୍ ଓ ସାଜିଓକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଲକଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ମିଶି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା । ଏସବୁର ପ୍ରମାଣ ଏନଆଇଏ(NIA) ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରେହେମାନକୁ ରିମାଣ୍ତରେ ନେଇ ପଚାରଉଚରା କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଜ ଓ ଏନଆଇଏ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା।