କନ୍ଧମାଳ: ଗୁରବାର ଦିନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ୮୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍–୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିପି ଶ୍ରୀ ନିତି ଶେଖର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ଓ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
୮୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍–୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ!
କନ୍ଧମାଳରେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ୮୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍–୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିପି ଶ୍ରୀ ନିତି ଶେଖର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ଓ… pic.twitter.com/ueKuQRHNR4
— Odisha Police (@odisha_police) August 20, 2026