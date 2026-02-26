Crime News: ପାରାଦୀପରେ ଚାରି ମହଲା ତଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ

Crime News: ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସମ୍ଭୁ ନିବାସର ଚାରି ମହଲା ଘର ତଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଉଛି ଭିନ୍ନମୋଡ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅପହରଣ,ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା।
Crime News: ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସମ୍ଭୁ ନିବାସର ଚାରି ମହଲା ଘର ତଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଉଛି ଭିନ୍ନମୋଡ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅପହରଣ,ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଟକ ଥିବା ବିହାର ଯୁବକକୁ ନେଇ ଚାରି ମାହଲା କୋଠା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ଗତ ରବିବାର ସକାଳ ଠାରୁ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ସମ୍ଭୁ ନିବାସଙ୍କ ଘର ତଳୁ ମିଳିଥିବା ଅଚିହ୍ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ମିଳିଛି ପରିଚୟ।
ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗତ ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଘଟିକା ଠାରୁ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ଆସିଥିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ଯା ସମୟରେ ସୋମନାଥ ଓଝା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାହାମାରେ ତମ ଭଉଣୀ ଛିଡା ହୋଇଛି ତାକୁ ଆସି ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ମିଳିଲାଣି ମୃତଦେହ। ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ଥିବା ୬ ଜଣ ଭଡାଟିଆକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଜୈନିକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ତାକୁ ଏହି କୋଠାକୁ ଆଣି ଆସିଥିବା ସି ସି ଟିଭିରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ କୋଠାକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବିହାର ଯୁବକଙ୍କ କିଭଳି ପରିଚିତ ହେଲା କି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଓ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ତା ସହ କଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ-ନଗ୍ନ ହେଲେ କିପରି, ତାଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ବିହାରୀ ଯୁବକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଫୋନ କରିଥିବା ଯୁବକ କି ଆଉ କିଏ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବ ତାହାର ଖିଅ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପାରାଦୀପ ଓ ତିର୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଆସି ପାରାଦୀପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତିର ଘଟଣା ଏମିତି କଣ ଘଟିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାହାମା ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ସକାଳେ ଆସି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଓ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ସେନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।