/State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

State Election Commission: ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (SEC) ଓଡିଶା,୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ୬ଜୁଲାଇ,୨୦୨୬ ରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରେ, (SEC)ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ୨୧ ଜୁଲାଇ,୨୦୨୬ ରେ ୧୧ଟା ୩୦ ରେ (OSWAN) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏ-ହି ବୈଠକରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡୋର-ଟୁ-ଡୋର (D2D) ସର୍ଭେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ (2022 ULB) ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡିତ ଡିସି ବିଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ,ERO,AERO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ SEC ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଆର୍ଥିକ ଅନୁପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (PRI) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଗମ କରିବା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ୨୦୨୭ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ,ବ୍ୟାପକ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।