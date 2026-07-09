Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

State Election Commission: ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (SEC) ଓଡିଶା,୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:29 PM IST
State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Army Job: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Indian Army39 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Rain Alert1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Weekly Horoscope2 hrs ago