ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ

ଆଗକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ କେଉଁ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ । SOPରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
ପୁରୀ: ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି । ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଆଗକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ କେଉଁ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ । SOPରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି । ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ଭିତରେ ଅଦିନରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ଆଉ ନଜରକୁ ଆସୁନି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାହାରେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅଦିନରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ । ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବ । ଆଗକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ।
Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
Also Read- EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...