Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3223301
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ୧୧ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ

Odisha News: ୧୧ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ

ପୁରୀ: ଏକାଦଶ ଦିନରେ ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୬ ଦିନରେ ଗଣତି ସରିଛି।ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା 30 ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ ଟିମ୍ । ତେବେ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 15ରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲାଯା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 20, 2026, 08:09 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ୧୧ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ

Odisha News: ପୁରୀ: ଏକାଦଶ ଦିନରେ ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୬ ଦିନରେ ଗଣତି ସରିଛି।ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା 30 ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ ଟିମ୍ । ତେବେ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 15ରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲାଯାଇ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ କାଳ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ର 8ଟା 42ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର 6 ଦିନ ଗଣତିର ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 150 ପାଖାପାଖି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଏଥିରେ ଖଚିତ ରତ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ରତ୍ନ ବିଶାରଦମାନେ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫୀ ଓ 3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି । 

ଆସନ୍ତାକାଲି ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପୁଣି ୨୧ ତାରିଖରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ମାସରେ ଆଉ ୬ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 21,23,26,28,29,30 ମେରେ ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେପଟେ ଆଜି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପାଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ମେକାପ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି।ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ କକା-ପୁତୁରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା । ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଭୟ କକା-ପୁତୁରାକୁ ଡାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଚରା ଉଚୁରା କରିଛନ୍ତି। 

କକା ନାରାୟଣ ମେକାପ ଓ ପୁତୁରା ମଧୂସୁଦନ ମେକାପ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମାରପିଟ୍ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

Also Read: Fresh Good Morning: ସକାଳୁ ଅଳସପଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ କି? କରନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟାୟାମ

Also Read: Chemists' strike: ଆଜି ଦେଶସାରା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ୧୧ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ
Chemists' strike
ଆଜି ଦେଶସାରା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଜାଣନ୍ତୁ
Olive Ridley
Olive Ridley: ରେକର୍ଡ କଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନବିଭାଗ, ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲା ୬୬,୪୫୧ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ମେ ୨୦ରେ ରାଜ୍ୟସାରା ସବୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Crude Oil Prices Fall
Crude Oil Prices Fall: ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ