ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ , ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ମାର୍କଫେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବା ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ସାର ମହଜୁଦ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

 ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁ​ଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ , ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ମାର୍କଫେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

​ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଲିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୩୬୯ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ବିକ୍ରୟ ହୋଇ ସାରିଛି , ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ । ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ  ବର୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେ​‌ଷ ​‌ କରି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। 

ମାର୍କଫେଡଠାରୁ ସାର ପାଇବା ଓ ପାକ୍ସ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକଭାବରେ  ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ (ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ) ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗ, ମାର୍କଫେଡ ଓ ପାକ୍ସ ସହ ନିୟମିତ ବୈଠକ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଳ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର କିପରି ରାଜ୍ୟରେ  ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥି ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ  ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ  ସାର ପରିବହନକୁ ସୁବିଧା ଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଉଛି । ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ, କଳା ବଜାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ (ଚଢ଼ଉ ) ଜାରି ରହିଥିବା ସଂପର୍କରେ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

