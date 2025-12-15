NEST: ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

NEST, ଭାରତ ସରକାରର Department of Atomic Energy ଅଧୀନରେ ଥିବା, କଠୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ପରମ୍ପରା, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗବେଷଣା ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା:(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷା (NEST) ୨୦୨୬, National Institute of Science Education and Research (NISER), Bhubaneswar ଏବଂ UM–DAE Centre for Excellence in Basic Sciences (CEBS), University of Mumbai ର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ MSc କାର୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର, ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ, ଗଣିତ ଓ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଆକାଙ୍କ୍ଷୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ତାରିଖପଞ୍ଜିକାରେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।
NEST ୨୦୨୬ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ:
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ: 05 January 2026 (ସକାଳ 10:00)
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସମାପ୍ତ: 06 April 2026 (ରାତି 11:30)
ଆବେଦନ ସଂଶୋଧନ ସମୟସୀମା: 13 April 2026 (ସକାଳ 10:00) ଠାରୁ 14 April 2026 (ସକାଳ 10:00)
ଅ୍ୟାଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍: 15 May 2026 (ସକାଳ 10:00)
ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ: 06 June 2026 (ଶନିବାର), ସକାଳ 2:00
NEST, ଭାରତ ସରକାରର Department of Atomic Energy ଅଧୀନରେ ଥିବା, କଠୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ପରମ୍ପରା, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗବେଷଣା ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।
NEST ୱେବସାଇଟ: https://www.nestexam.in/
NISER ୱେବସାଇଟ: https://niser.ac.in/